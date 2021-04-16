وهبه التقى نظيره اليوناني في اثينا .. وهذا ما بحثاه

التقى وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه نظيره اليوناني نيكوس دندياس في اثينا على هامش الاجتماع الثلاثي اللبناني اليونااني القبرصي. تناول التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان والتطورات الإقليمية الأخيرة.

وشكر الوزير وهبة الحكومة اليونانية والشعب اليوناني على تعاطفهم وتضامنهم مع لبنان في أعقاب الانفجار المدمر الذي حدث في مرفأ بيروت في 4 آب 2020. كما تطرق إلى المشاكل والتحديات التي تواجه لبنان بعد الانفجار والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان. وأشار وهبة إلى أن "اليونان مرت باقتصاد مماثل وبالطبع نريد الاستفادة من التجربة اليونانية معربا عن تطلع لبنان إلى القمة الثلاثية من أجل طرح الكل على طاولة المفاوضات.

ولفت الوزير وهبة الى انه بحث مع وزيري الخارجية اليوناني نيكوس دندياس والقبرصي نيكوس كريستودوليدس القضايا المشتركة على المستوى الثنائي والثلاثي فيما يتعلق بالأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ومنع ومراقبة تدفق اللاجئين في شرق البحر الأبيض المتوسط.



وقال وهبة إن التحديات التي نواجهها معًا في منطقة شرق البحر المتوسط كبيرة وقد تؤثر على مصير لبنان لذلك يجب ان يكون العلاج جذرياً وليس مجرد شكل من اشكال "المسكنات" وشدد على ان لبنان يأمل في مشاركة الأمم المتحدة، واكد احترم لبنان للقانون الدولي وقانون البحار الذي نطبقه بالكامل".

وأشار إلى أن لبنان يستضيف أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري ونحو خمس مئة الف لاجئ فلسطيني منذ عام 1948. وهذا العبء الذي يتحمله لبنان لا يمكن مقارنته بأي دولة أخرى في العالم نسبة إلى عدد سكانها، ما يتطلب دعما يشمل المجتمع الدولي بأسره وليس لبنان فقط على المستوى الفردي ".



واضاف "ان اقرب دولتين للبنان هما قبرص واليونان ويجب ان نشكرهما على تفهمهما لوضع لبنان". وختم مهنئا اليونان في الذكرى المئوية الثانية لثورة 1821.من جهته دندياس قال "نود اعتماد اجندة ايجابية في المنطقة وعلى هذا الأساس، نقوم بتشكيل خطط تعاون ثلاثية ومتعددة الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل وقيمنا المشتركة ومجالات التعاون الممكنة بين اليونان وقبرص ولبنان وتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث".