معلومات جديدة عن اعمار المرفأ.. المساهمة "الأوسع" لهذه الدولة

كشفت أوساط دبلوماسية غربية لـ"المركزية" عن تكامل وتعاون فرنسي- الماني في اعادة اعمار مرفأ بيروت لا تنافس كما يظهر في المشهد العام.
وتشرح ان الوفد الالماني الذي زار لبنان اخيرا اعلن عن خطة اعادة الاعمار وتحويل المنطقة المحيطة بالمرفأ الى منطقة سياحية بامتياز تمتد فيها الحدائق والمباني والساحات والمطاعم والفنادق بحيث تكون نموذجية مع توسيعها في اتجاه البحر. في المقابل تبدي فرنسا عبر شركة (CGM CMA ) الناشطة في مجال نقل الشحن البحري، استعدادها لاعادة اعمار المرفأ، وتولي اهمية بالغة لهذا الشأن، ولو بالمساهمة في اعمال اعادة الاعمار لا التزام العملية برمتها، بحيث تكون مساهمة المانيا اوسع واشمل. فالمشروع الالماني يهدف الى انشاء مدينة المرفأ من جوانبها كافة السكنية والسياحية والتجارية والترفيهية.