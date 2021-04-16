يواجه معارضة قوية.. موعد تشييد أول جسر فوق قناة اسطنبول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا تسعى لأن تبدأ في حزيران المقبل بناء أول جسر فوق قناة ضخمة مزمع تشييدها بالقرب من اسطنبول للربط بين البحرين الأسود ومرمرة.

وصرح أردوغان للصحافيين في اسطنبول، بأن وزيري التوسع الحضري والنقل يعكفان على إيجاد شركة لتكون مسؤولة عن تشييد الجسر.

وأضاف الرئيس التركي أن مشروع القناة قد يتم تمويله محليا بالكامل أو عبر قروض خارجية.

ومن المقرر أن يربط مشروع القناة، الذي يواجه معارضة سياسية قوية، بين البحر الأسود شمالا وبحر مرمرة جنوبا، وسيحول نصف اسطنبول الغربي إلى جزيرة.