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الاتّحاد الأوروبي يُسجّل أكبر عدد من حالات العبور غير الشرعية لأراضيه منذ العام 2016

Lebanon 24
13-10-2022 | 09:55
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