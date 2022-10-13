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وزارة الخارجية الكندية: فرض عقوبات على 3 هيئات إيرانية و17 شخصا من بينهم وزير الخارجية السابق جواد ظريف لارتكابهم انتهاكات حقوقية

Lebanon 24
13-10-2022 | 10:07
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