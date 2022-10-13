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مديرة صندوق النقد الدولي تحضّ الطبقة السياسية في لبنان على "وضع الشعب في المقام الأول"

Lebanon 24
13-10-2022 | 11:04
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