Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الصينية: التمسك بعقلية الحرب الباردة ليس بناء وندعو واشنطن لإعادة العلاقات بين بلدينا لمسار التنمية (الجزيرة)

Lebanon 24
13-10-2022 | 11:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين ترد على استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة: واشنطن تفكر بعقلية الحرب الباردة
lebanon 24
13/10/2022 22:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: علينا أن نتخلى عن الهيمنة وعما تسمى الحرب الباردة الجديدة (الجزيرة)
lebanon 24
13/10/2022 22:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: واشنطن هي التي قامت بالاستفزازات أولا وفرضت أزمة على الشعب الصيني كان من الممكن تجنبها (الجزيرة)
lebanon 24
13/10/2022 22:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: إذا أصرت واشنطن على اتباع النهج الخاطئ فيجب أن تكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة (الجزيرة)
lebanon 24
13/10/2022 22:06:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:05 | 2022-10-13
14:57 | 2022-10-13
14:45 | 2022-10-13
14:42 | 2022-10-13
14:40 | 2022-10-13
14:39 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website