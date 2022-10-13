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الجيش الأوكراني: دفاعاتنا الجوية في أوديسا تسقط صاروخ كاليبر أطلقته سفينة روسية في البحر الأسود (الجزيرة)

Lebanon 24
13-10-2022 | 11:22
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