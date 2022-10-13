إعادة فتح طريق الضنية الرئيسية

عمد عدد من الشبان على قطع طريق عام الضنية محلة كفرشلان بالاطارات المشتعلة اعتراضا على توقيف عدد من الاشخاص دون محاكمة حيث سجل زحمة سير خانقة بالمنطقة ليعاودوا فتح الطريق وعودة السير الى طبيعته تدريجيا.

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