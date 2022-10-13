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كيربي: سنشارك في المناورات التي أعلنها النيتو وكانت مبرمجة قبل شباط وليست مرتبطة بما تفعله روسيا في أوكرانيا (الجزيرة)
Lebanon 24
13-10-2022
|
12:17
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