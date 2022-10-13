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كيربي: الرئيس بايدن لا يزال ملتزما بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ويعتقد أن الدبلوماسية هي السبيل لتحقيق ذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
13-10-2022 | 12:59
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