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عون: إن هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة ولبنان لم يقدم أي تنازلات جوهرية كما أنه لم يدخل في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض

Lebanon 24
13-10-2022 | 13:05
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