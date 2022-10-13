عون: إن هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة ولبنان لم يقدم أي تنازلات جوهرية كما أنه لم يدخل في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض

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