Advertisement

أخبار عاجلة

عون: عندما وصلت إلى موقع الرئاسة سعيت لفك القيود لأني كنت أُدرك ما يعني أن يكون لبنان بلداً نفطياً

Lebanon 24
13-10-2022 | 13:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون: لقد بات لبنان بلداً نفطياً وما كان رواية أو حلماً بات اليوم حقيقة بفعل ثباتنا بمواقفنا وتضامننا وتمسكنا بحقوقنا
lebanon 24
14/10/2022 01:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يعني أن يكون رئيس الجمهورية في لبنان مسيحيًا؟
lebanon 24
14/10/2022 01:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لإيصال شخصية إلى رئاسة الجمهورية لديها حيثية تمثيلية مسيحية واسلامية وتعزيز موقع الرئاسة يكون عبر الانتخاب من الشعب
lebanon 24
14/10/2022 01:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إبراهيم: لنعمل معاً كل من موقعه وحجم قدراته ومسؤولياته لانتشال لبنان من أزماته ليعود بلداً يُفتخر بالانتماء إليه
lebanon 24
14/10/2022 01:36:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:28 | 2022-10-13
17:57 | 2022-10-13
17:24 | 2022-10-13
17:22 | 2022-10-13
17:20 | 2022-10-13
17:15 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website