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عون: لبنان لم يتنازل عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا

Lebanon 24
13-10-2022 | 13:12
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