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عون: أهدي هذا الإنجاز لكم أيها اللبنانيون وأوّد باسمكم أن أشكر رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن وخصوصاً الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين وفريق عمله والسفيرة الأميركية في بيروت ومساعديها

Lebanon 24
13-10-2022 | 13:16
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