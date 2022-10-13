عون: أشكر الدولةَ الفرنسية ورئيسها الصديق إيمانويل ماكرون ومعاونيه والسفيرة الفرنسية في بيروت ومساعديها على متابعة مسار المفاوضات لا سيما مع شركة "توتال"

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