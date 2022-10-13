عون: كلّ الشكر للبنانيين لأنهم ومن خلال صمودهم وثباتهم ونضال مقاومتهم التي أثبتت أنها عنصر قوة للبنان ساهموا في تحصين الموقف اللبناني في التفاوض

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