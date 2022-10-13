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مسؤول روسي: قصف أوكراني يتسبب في تفجير مستودع ذخائر في منطقة بيلغورود الروسية (الشرق)

Lebanon 24
13-10-2022 | 13:36
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