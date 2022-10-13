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العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 2.12 دولار لتبلغ عند التسوية 94.57 دولار للبرميل

Lebanon 24
13-10-2022 | 15:05
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