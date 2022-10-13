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بلينكن: السعوديون كانوا يعلمون أن خفض الإنتاج سيعزز إيرادات روسيا واحتمال تخفيف تأثير العقوبات

Lebanon 24
13-10-2022 | 15:13
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