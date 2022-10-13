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لجنة أحداث 6 كانون الثاني في الكونغرس تقرر استدعاء ترمب للشهادة في أحداث اقتحام الكابيتول

Lebanon 24
13-10-2022 | 15:39
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