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اشتباك بالأيدي بين المحتجين وقوات الأمن الإيرانية في سنندج عاصمة كردستان

Lebanon 24
13-10-2022 | 16:26
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