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ترامب ينتقد قرار لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول استدعاءه للاستماع إليه

Lebanon 24
13-10-2022 | 16:52
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