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رئيس الحكومة العراقية المكلف: رسالتنا إلى الدول الشقيقة رسالة تعاون وتفاهم قائمة على أساس المصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

Lebanon 24
13-10-2022 | 17:22
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