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وزير الدفاع في حكومة صنعاء: سنظل عند شروطنا إما هدنة تحقق مطالب الشعب أو حرب ينتصر فيها شعبنا

Lebanon 24
13-10-2022 | 19:04
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