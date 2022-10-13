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وزير الدفاع في حكومة صنعاء: سنظل عند شروطنا إما هدنة تحقق مطالب الشعب أو حرب ينتصر فيها شعبنا
Lebanon 24
13-10-2022
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19:04
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