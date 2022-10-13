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كيربي: واشنطن تعمل مع قطاع صناعة التكنولوجيا للإبقاء على منافذ الانترنت مفتوحة قدر الإمكان في ⁧‫إيران‬⁩

Lebanon 24
13-10-2022 | 19:07
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