Advertisement

أخبار عاجلة

منظمتان أوكرانيتان ترفعان دعوى ضد شركة "توتال إنيرجيز" الفرنسية بتهمة التواطؤ في جرائم حرب بأوكرانيا لتزويدها مقاتلات روسية بالوقود

Lebanon 24
14-10-2022 | 01:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دعوى ضد شركة توتال بتهمة التواطؤ بجرائم حرب في أوكرانيا
lebanon 24
14/10/2022 13:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: أشكر الدولةَ الفرنسية ورئيسها الصديق إيمانويل ماكرون ومعاونيه والسفيرة الفرنسية في بيروت ومساعديها على متابعة مسار المفاوضات لا سيما مع شركة "توتال"
lebanon 24
14/10/2022 13:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية موجود في باريس لإجراء مباحثات مع شركة "توتال إنرجيز" بشأن تقاسم أرباح محتمل من تنقيب الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة سواحل لبنان
lebanon 24
14/10/2022 13:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "جازبروم" الروسية: 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تسربت عقب الانفجارات في أنابيب "نورد ستريم"
lebanon 24
14/10/2022 13:12:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:02 | 2022-10-14
05:56 | 2022-10-14
05:28 | 2022-10-14
05:24 | 2022-10-14
05:16 | 2022-10-14
05:14 | 2022-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website