Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين يدعو رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني للقاء في روسيا بهدف "بحث الخلافات والتوصل إلى حلول مرضية"

Lebanon 24
14-10-2022 | 03:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز": رئيس الوزراء الأرميني يقول إنّ 105 عسكريين قتلوا في الاشتباكات مع أذربيجان منذ يوم أمس (الجزيرة)
lebanon 24
14/10/2022 13:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية: حشد بوتين جنود الاحتياط اعتراف واضح أن "غزوه" لأوكرانيا فشل
lebanon 24
14/10/2022 13:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصيني يؤكد لبوتين ترحيبه بالتعاون مع روسيا كـ "قوى عظمى"
lebanon 24
14/10/2022 13:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: أشكر الدولةَ الفرنسية ورئيسها الصديق إيمانويل ماكرون ومعاونيه والسفيرة الفرنسية في بيروت ومساعديها على متابعة مسار المفاوضات لا سيما مع شركة "توتال"
lebanon 24
14/10/2022 13:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:02 | 2022-10-14
05:56 | 2022-10-14
05:28 | 2022-10-14
05:24 | 2022-10-14
05:16 | 2022-10-14
05:14 | 2022-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website