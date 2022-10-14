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أخبار عاجلة
أردوغان يأمر وزارة الطاقة بالعمل على إنشاء مركز للغاز في تركيا
Lebanon 24
14-10-2022
|
05:04
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