الرئيس عون استقبل وزيرة الخارجية الفرنسية وابلغها ان موافقة لبنان على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تشكل مدخلاً لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية وللنهوض الاقتصادي وإعادة الاعمار

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