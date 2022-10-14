Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الطبيب عبد الله الأحمد متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال في مخيم جنين

Lebanon 24
14-10-2022 | 06:42
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة الفلسطينية : استشهاد شابين فلسطينيين في مخيم جنين خلال اقتحام القوات الاسرائيلية للمخيم
lebanon 24
14/10/2022 21:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة
lebanon 24
14/10/2022 21:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين
lebanon 24
14/10/2022 21:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: إستشهاد 4 فلسطينيين خلال العدوان الذي شنّه الاحتلال على مدينة جنين
lebanon 24
14/10/2022 21:57:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:50 | 2022-10-14
14:32 | 2022-10-14
13:21 | 2022-10-14
12:57 | 2022-10-14
12:38 | 2022-10-14
12:27 | 2022-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website