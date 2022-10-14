وزيرة الخارجية الفرنسية: انتخاب الرئيس اللبناني المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم وعليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان

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