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وزيرة الخارجية الفرنسية: انتخاب الرئيس اللبناني المقبل يعود إلى اللبنانيين وحدهم وعليهم اختيار رئيس يستطيع أن يرأس الشعب ويعمل مع اللاعبين الإقليميين والدوليين لتخطّي الأزمة الحالية لضمان استقرار وأمن وسلامة لبنان

Lebanon 24
14-10-2022 | 06:49
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