Advertisement

أخبار عاجلة

البعريني لـ"الجديد": ربما ما فقدناه مع الرئيس عون بموضوع التعاطي مع الطائفة السنّية وأمور البلد نجده مع سليمان فرنجية

Lebanon 24
14-10-2022 | 09:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جدل حول مهمة المجلس بعد اشتراط بري "التوافق" على الرئيس الجديد
lebanon 24
14/10/2022 22:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب رازي الحاج لـ"الجديد": نحن لم نتفاجأ بدعوة الرئيس بري لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية وجاهزون حيث لا يجرؤ الآخرون
lebanon 24
14/10/2022 22:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب قبلان قبلان لـ"الجديد": بالنسبة لإسم المرشح الرئاسي فنحن سنختار المرشح الأفضل من بين المرشّحين ضمن المواصفات التي حددها الرئيس بري في خطاب 31 آب
lebanon 24
14/10/2022 22:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الجديد.. و"حصة" الدول المعنية بلبنان:الرياض تستثمر لقاء باريس والبيان الثلاثي
lebanon 24
14/10/2022 22:00:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:50 | 2022-10-14
14:32 | 2022-10-14
13:21 | 2022-10-14
12:57 | 2022-10-14
12:38 | 2022-10-14
12:27 | 2022-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website