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المخابرات القومية الأميركية: روسيا فقدت أكثر من 6 آلاف قطعة عسكرية منذ بداية الحرب
Lebanon 24
14-10-2022
|
10:45
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