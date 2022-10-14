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المخابرات القومية الأميركية: روسيا فقدت أكثر من 6 آلاف قطعة عسكرية منذ بداية الحرب

Lebanon 24
14-10-2022 | 10:45
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