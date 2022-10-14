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"رويترز" عن وسائل إعلام فرنسية: البحرية الفرنسية ترصد غواصة روسية وتتابعها قبالة منطقة بريتان

Lebanon 24
14-10-2022 | 11:50
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