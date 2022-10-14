Advertisement

أخبار عاجلة

مريض بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+ في مستشفى السان جورج. الحالة ضرورية ومستعجلة.

Lebanon 24
14-10-2022 | 12:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مريض بحاجة ماسة لدم فئة A- في مستشفى السان جورج/ الحدث للمساعدة الاتصال على الرقم 70942091
lebanon 24
15/10/2022 02:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى الروم. للاتصال: 841492-71
lebanon 24
15/10/2022 02:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مريضة بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى اوتيل ديو. للتواصل: 841384-70
lebanon 24
15/10/2022 02:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لوحدات لدم من فئة (A+) أو (O-) في مستشفى رفيق الحريري الحكومي بيروت.. الرجاء التواصل على الرقم: 03792620
lebanon 24
15/10/2022 02:27:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:49 | 2022-10-14
18:30 | 2022-10-14
17:58 | 2022-10-14
17:39 | 2022-10-14
17:22 | 2022-10-14
17:21 | 2022-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website