وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لـ"mtv": لبنان أخذ حقوقه بالكامل "٢٣ زائد" ولا نعترف باسرائيل ولا يوجد خوف أمني من النازحين السوريين بل يوجد خوف مادي لأن المدخول في لبنان بالدولار واذا توقفت المساعدات سيغادرون

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