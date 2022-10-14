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الرئيس الأوكراني: اتفقت مع ولي العهد السعودي على استمرار التواصل لإطلاق مزيد من أسرى الحرب

Lebanon 24
14-10-2022 | 16:47
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