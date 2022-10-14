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منظمة حقوق الإنسان الأحوازية لـ"الحدث": المراكز التي يدعي النظام أنها مراكز تأهيل للأطفال هي سجون مرعبة

Lebanon 24
14-10-2022 | 17:21
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