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المتحدث باسم الجبهة الشرقية الأوكرانية للجزيرة: 20% من البنية التحتية في باخموت دُمر تمامًا

Lebanon 24
15-10-2022 | 06:32
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