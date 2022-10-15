Advertisement

أخبار عاجلة

سكاي نيوز: رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق يكلف وزيرة الدولة هيام نعمت بتسيير أعمال وزارة المالية

Lebanon 24
15-10-2022 | 07:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب
lebanon 24
15/10/2022 23:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تكليف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار بمهام وزارة المالية بالوكالة (سكاي نيوز)
lebanon 24
15/10/2022 23:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين لـ"الجديد": درسنا ملف الأهراءات مع وزارة الصحة وأصدرنا التحذير في حال انتشار الغبار في المنطقة ما قد يؤثر على أصحاب الأمراض في المنطقة المحيطة
lebanon 24
15/10/2022 23:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون من اتباع التيار الصدري يتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة العراقية (سكاي نيوز)
lebanon 24
15/10/2022 23:59:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:01 | 2022-10-15
15:28 | 2022-10-15
15:23 | 2022-10-15
15:20 | 2022-10-15
15:15 | 2022-10-15
15:07 | 2022-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website