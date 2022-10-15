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وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يتحملون المسؤولية الكاملة عن وفاة أكثر من 18 طفل من مرضى سرطان الدم بعد حقنهم جرعة دواء كيميائي منتهي الصلاحية

Lebanon 24
15-10-2022 | 07:36
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