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الرئيس التركي: وصلنا إلى العامل الأخير الذي كان محاصرا في منجم بارتين وبذلك يرتفع عدد الضحايا إلى 41 قتيلا

Lebanon 24
15-10-2022 | 08:21
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