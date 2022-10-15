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سبوتنيك: اندلاع حريق في مستودع نفط في بيلغورود جراء هجوم القوات المسلحة الأوكرانية

Lebanon 24
15-10-2022 | 08:47
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