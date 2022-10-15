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رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل: هناك من استهزأ بذكرى 13 تشرين وهؤلاء انكشفوا على حقيقتهم وقد تجلى ذلك في البرلمان مؤخراً

Lebanon 24
15-10-2022 | 11:29
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