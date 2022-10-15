باسيل: حاكم لبنان ما زال يجمع الدولار من السوق بأعلى من السعر ليمنع نزوله وينغّص فرحة اللبنانيين بإنجاز اتفاق الترسيم وللآن يصدر فرمانات وتعاميم خارجة عن القانون مثله

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