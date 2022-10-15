باسيل: كما خرجنا من 13 تشرين العسكري بكرامتنا وعاد العماد عون أقوى إلى لبنان سنخرج من 13 تشرين الاقتصادي بنظافتنا وسيعود عون أقوى إلى الرابية

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