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باسيل: "حاكم مصرف لبنان" لصّ دولي وملاحق من 7 دول في العالم وهارب من العدالة في لبنان وما زال يتحكّم بسعر العملة الوطنية ومسؤول عن احتياطي الذهب

Lebanon 24
15-10-2022 | 11:42
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