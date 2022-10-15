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باسيل: انتصار الحدود البحرية لا يحلّ مكان الانتصار على الفساد ولا يعفينا من الاصلاحات

Lebanon 24
15-10-2022 | 11:43
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وزيرة الخارجية الفرنسية: الاتفاق التاريخي الذي عقده لبنان مع إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية ويجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي وهذا الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يح
lebanon 24
16/10/2022 14:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ترسيم الحدود من بعده التنقيب والتقييم والانتاج هو مسار يفرض علينا التعجيل بالاصلاحات وليس ان نستغني عنها فنحن نريد بيئة قضائية واستثمارية نظيفة عندما نتحوّل لبلد من البلدان النفطية
lebanon 24
16/10/2022 14:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا نصدّق أنّنا نستطيع الانتصار على إسرائيل ونسحب من أنيابها الخط 23 وحقل قانا ولا نستطيع أن ننتصر على "كم صعلوك فاسد" قيمته بدولاراته المسروقة من جيوب الناس
lebanon 24
16/10/2022 14:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: على لبنان أن يحرر نفسه ماليا واقتصاديا وذلك عبر سياسة إصلاحية ومنع الفساد وبإمكان صندوق النقد أن يساعدنا وهو "تذكرة عبور" لبرامج أخرى
lebanon 24
16/10/2022 14:08:05 Lebanon 24 Lebanon 24
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