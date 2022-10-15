باسيل: "أنا وكلّ اللبنانيين ما منصدّق انّو لمّا منقدر ننتصر على اسرائيل ونسحب من أنيابها الخط 23 وحقل قانا ما منقدر ننتصر على كم صعلوك فاسد قيمته بدولاراته المسروقة من جيوب الناس"

Lebanon 24